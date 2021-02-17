نائب محافظ أسوان يفتتح منفذ وزارة الزراعة الثاني لبيع اللحوم البلدية (صور)

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مصراوي Masrawy



أسوان – إيهاب عمران:

افتتح الدكتور أحمد شعبان، نائب محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، منفذ بيع اللحوم رقم 2 الخاص بمديرية الزراعة بأسوان، بامتداد شارع شرق البندر، لتوفير اللحوم البلدية بأسعار مخفضة.

وقال المهندس حازم عبدالمنعم، وكيل وزارة الزراعة بأسوان، إن هذه المبادرة تهدف إلى تحقيق التوازن المطلوب في أسعار اللحوم بالأسواق المحلية والقضاء على جشع بعض التجار.

وأضاف أنه جرى اليوم افتتاح المنفذ الثاني بمدينة أسوان للتسهيل على المواطنين وتوفير اللحوم البلدية بأسعار أقل من السوق.