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إصابة شخصين في انقلاب سيارة ملاكي بـ"صحراوي أسيوط"

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إصابة شخصين في انقلاب سيارة ملاكي بـ"صحراوي أسيوط" إصابة شخصين في انقلاب سيارة ملاكي بـ"صحراوي أسيوط"

مصراوي Masrawy

08:00 م الأربعاء 17 فبراير 2021

أسيوط ـ محمود عجمي:

أصيب شخصان، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، على الطريق الصحراوي الشرقي القديم بمركز أبنوب في أسيوط.

تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بالحادث، ووجود مصابين.

أشارت التحريات إلى انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي، ما أسفر عن إصابة "أحمد.ح.ذ" 30 عامًا، و"محمود.أ.م" 27 عامًا.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

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