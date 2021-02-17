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مصراوي Masrawy

الدقهلية- رامي محمود:

تسبب الطقس السيئ والأمطار الغزيرة والرياح التي ضربت قرى ومدن محافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، في انهيار مئذنة مسجد تحت الإنشاء بقرية كفر قنصوة التابعة لمركز السنبلاوين، والتي يصل ارتفاعها حوالي 45 مترًا، وانهارت على أحد المنازل المجاورة لها، ما تسبب في انهيار أجزاء منه.

وكان أهالي القرية قد انتهوا منذ أسبوع من بناء المئذنة الخاصة بمسجد تحت الإنشاء بالجهود الذاتية، إلا أن فرحتهم لم تكتمل، بسبب انهيارها اليوم بسبب الطقس السيئ والرياح الشديدة التي ضربت أنحاء المحافظة.

ومن جانبه، أكد المتولي عبدالعال، رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر بشرية، إذ سقطت المئذنة على أرض زراعية مجاورة للمسجد، فيما انهار جزء منها على جزء من عقار مجاور للمسجد.

وأضاف أنه قرر عرض المنزل على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لتحديد مدى صلاحية المبنى، بالإضافة إلى قيام اللجنة بمعاينة المئذنة لعمل تقرير بسبب انهيارها.