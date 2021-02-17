الإعدام لعامل وشقيقه قتلا مزارع ثأرًا في المنيا

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

المنيا - محمد النادي:

قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم الأربعاء، بإعدام عامل، وشقيقه، لاتهامهما بقتل مزارع، بإحدى قرى سمالوط شمال المحافظة، بسبب خصومة ثأرية بينهم.

ترجع أحداث القضية التي تحمل رقم 2633، إلى عام 2017، عندما قتل "هلال. ف"، عامل، وشقيقه "عزت"، "ربيع صلاح"، مزارع، بإطلاق أعيرة نارية عليه، بسبب وجود خصومة ثأرية بينهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار سليمان الشاهد، وعضوية المستشارين وائل شعبان حافظ، وأحمد عبدالعزيز، وأحمد حنفي، وأمانة سر أندرواس فهمي.