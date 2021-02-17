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20 إبريل.. الحكم بإعدام متهم بقتل ربة منزل في المنيا

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20 إبريل.. الحكم بإعدام متهم بقتل ربة منزل في المنيا 20 إبريل.. الحكم بإعدام متهم بقتل ربة منزل في المنيا

مصراوي Masrawy

07:27 م الأربعاء 17 فبراير 2021

المنيا - محمد النادي:

حددت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سليمان الشاهد، وعضوية المستشارين وائل شعبان، وأحمد عبدالعزيز، وأحمد حنفي، جلسة 20 إبريل المقبل للنطق بالحكم على متهم بقتل ربة منزل والشروع في قتل 2 آخرين عام 2019.

وأحالت المحكمة، اليوم الأربعاء، أوراق القضية رقم 36868 لسنة 2019 جنايات، والمقيدة برقم 1382 لسنة 2019 كلي شمال المنيا، والمتهم فيها "ع ا ا" 19 عامًا، مقيم بمدينة مغاغة، إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدام المتهم شنقًا، لاتهامه بقتل ربة منزل والشروع في قتل 2 آخرين عام 2019.

وكان المحامي العام لنيابات شمال المنيا، أحال المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل "س. ع. ا"، ربة منزل طعنًا بالسكين، والشروع في قتل كل من "ا. ف. ص" طالب، و"س. ع .ا" ربة منزل، بسبب خلافات بينهم.

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