المؤبد والمشدد 15 عامًا للمتهمين بخطف شاب وهتك عرضه في المنيا

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مصراوي Masrawy

المنيا - محمد النادي:

قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سليمان الشاهد، اليوم الأربعاء، بمعاقبة 5 متهمين بأحكام تراوحت بين المشدد 15 سنة، والمؤبد، في قضية خطف وهتك عرض، بمركز ملوي.

وقال مصدر قضائي، في تصريحات له، إن المحكمة عاقبت كل من "شريف.ا"، وشقيقه "جرجس"، و"روماني.س"، و"شادى.م"، بالسجن المؤبد 25 عامًا لكل منهم، بينما عاقبت المتهمة الخامسة "سارة.ش" بالسجن المشدد 15 عامًا، في القضية رقم 715 كلي جنوب المنيا لسنة 2020، لإدانتهم بخطف المجني عليه "مهاب.م.ع" بإحدى قرى مركز ملوي، على خلفية علاقة عاطفية غير شرعية بين المتهمة الخامسة والمجنى عليه، إذ قام المتهمون بواسطة المتهمة باستدراج المجني عليه إلى مسكنها واحتجزوه وتعدوا عليه جنسيًا وصوروه، وأحدثوا به عدة إصابات متفرقة، وفق تقرير الطب الشرعي للمجني عليه.

وكان المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات في يوليو 2020، بتهم احتجاز مواطن دون وجه حق والتعدي عليه وهتك عرضه وحيازة أسلحة بدون ترخيص.

واستندت المحكمة إلى تقرير الطب الشرعي وأقوال الشهود وضابط الواقعة وتحريات البحث الجنائي التي أكدت صحة الواقعة بعد مطابقتها بأقوال المجني عليه وأقوال الشهود.