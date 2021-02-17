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تجديد حبس المتهمين بعرض طفلتهما للبيع في القليوبية 15 يومًا

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تجديد حبس المتهمين بعرض طفلتهما للبيع في القليوبية 15 يومًا تجديد حبس المتهمين بعرض طفلتهما للبيع في القليوبية 15 يومًا

مصراوي Masrawy

07:20 م الأربعاء 17 فبراير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، حبس زوجين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة عرض طفلتهما الرضيعة البالغة من العمر 6 أشهر للبيع على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" نظير مبلغ 50 ألف جنيه.

تلقى اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية، إخطارًا بقيام زوجين بعرض طفلتهما الرضيعة للبيع على صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

جرى التنسيق مع إدارة الهجرة غير الشرعية بوزارة الداخلية، وضباط مباحث القليوبية، وضبط المتهمين، وهما "ع.ا"، وزوجته "ر.ر"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 2648 جنح أول شبرا الخيمة، وتولت النيابة التحقيق.

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