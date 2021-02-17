مصرع 3 أشخاص وإصابة 12 في حادثي تصادم بالمنيا

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مصراوي Masrawy

المنيا - محمد النادي:

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأُصيب 12 آخرين، في حادثين منفصلين بمركزي بني مزار وملوي في محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، وجرى نقلهم جميعًا إلى المستشفيات العامة.

الحادث الأول، وقع بين سيارة ميكروباص وتروسيكل أمام مدخل قرية السعدية بمركز بني مزار، وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث والذي أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 6 آخرين، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأصيب 6 أشخاص إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل في مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، وتلقى مدير الأمن إخطارًا من عمليات النجدة بوقوع الحادث جنوب قرية المعصرة التابعة إداريًا لمركز ملوي، انتقلت أجهزة الأمن إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 6 أشخاص تنوعت إصاباتهم ما بين كسور مضاعفة وسحجات وكدمات، جرى نقل المصابين إلى مستشفى ديرمواس المركزي، ورجحت التحريات الأولية التي جرت بمعرفة رجال إدارة البحث الجنائي أن سبب الحادث السرعة الزائدة ورعونة السائق.