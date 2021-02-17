أخبار عاجلة

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شخصين آخرين في ميانمار بسبب الانقلاب -
إسبانيا.. استمرار المظاهرات لليلة السابعة احتجاجا على سجن مغني الراب -
"الصحة" تعلن فتح رابط الحصول على لقاح كورونا للفئات المستحقة خلال أيام -
​​برلماني: "المحليات سايبة العربيات المكسرة وبتطارد التوك توك" -
البدلة الرياضية تزهو بألوان البونبون -
اعتقال زوجة تاجر المخدرات المكسيكي "إل تشابو" -
برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر -
​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب -
وزير الخارجية الأمريكي يبحث التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات الدولية -
الحكم في دعوى زيادة نفقة "توأم زينة".. اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

مصرع 3 أشخاص وإصابة 12 في حادثي تصادم بالمنيا

Print
مصرع 3 أشخاص وإصابة 12 في حادثي تصادم بالمنيا مصرع 3 أشخاص وإصابة 12 في حادثي تصادم بالمنيا

مصراوي Masrawy

07:16 م الأربعاء 17 فبراير 2021

المنيا - محمد النادي:

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأُصيب 12 آخرين، في حادثين منفصلين بمركزي بني مزار وملوي في محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، وجرى نقلهم جميعًا إلى المستشفيات العامة.

الحادث الأول، وقع بين سيارة ميكروباص وتروسيكل أمام مدخل قرية السعدية بمركز بني مزار، وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث والذي أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 6 آخرين، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأصيب 6 أشخاص إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل في مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، وتلقى مدير الأمن إخطارًا من عمليات النجدة بوقوع الحادث جنوب قرية المعصرة التابعة إداريًا لمركز ملوي، انتقلت أجهزة الأمن إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 6 أشخاص تنوعت إصاباتهم ما بين كسور مضاعفة وسحجات وكدمات، جرى نقل المصابين إلى مستشفى ديرمواس المركزي، ورجحت التحريات الأولية التي جرت بمعرفة رجال إدارة البحث الجنائي أن سبب الحادث السرعة الزائدة ورعونة السائق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر

برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر

​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب

​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب

اليوم.. محاكمة سما المصري في سبّ ريهام سعيد

اليوم.. محاكمة سما المصري في سبّ ريهام سعيد

محافظ المنيا يستعرض تطوير الريف المصري في اجتماع المحافظين

محافظ المنيا يستعرض تطوير الريف المصري في اجتماع المحافظين

شبكة عيون الإخبارية