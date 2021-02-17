بسبب الطقس السيئ.. سقوط باكيتين وعمود إنارة بكوبري المظلات في شبرا

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

القليوبية - أسامة علاء الدين:

تسببت موجة الطقس السيئ التي ضربت محافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، في سقوط باكيتين حديد وعمود إنارة بكوبري المظلات التابع لحي غرب شبرا الخيمة.

وأشار مصدر بحى غرب شبرا الخيمة، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أنه جرى على الفور إخطار محافظ القليوبية، والتواصل مع هيئة الطرق والكباري لإصلاح العطل.

وأضاف المصدر، أنه جرى غلق الطريق الداخلي من كوبري المظلات لشبرا الخيمة، حتى الانتهاء من العطل، مشيرًا إلى أنه لا يوجد خسائر بشرية وجار حاليًا الإصلاح وعودة الحركة المرورية لطبيعتها.