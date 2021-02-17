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بسبب الطقس السيئ.. سقوط 10 أشجار أمام مركز التطوير في قها

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بسبب الطقس السيئ.. سقوط 10 أشجار أمام مركز التطوير في قها بسبب الطقس السيئ.. سقوط 10 أشجار أمام مركز التطوير في قها

مصراوي Masrawy

06:42 م الأربعاء 17 فبراير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلنت المهندسة أمل فوزي، رئيس مدينة قها بمحافظة القليوبية، سقوط 10 أشجار أمام مركز التطوير بقها، بسبب موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار التي ضربت مدن وقرى المحافظة، اليوم الأربعاء.

وأشارت في تصريحات صحفية، إلى أن سقوط تلك الأشجار تسبب في قطع أسلاك الكهرباء، وبالتالي انقطاع التيار الكهربائي، مؤكدة أنه جار التنسيق مع شركة الكهرباء لإصلاح ذلك العطل.

وأوضحت أنه جرى الدفع بلودر من الوحدة المحلية بقها، لرفع تلك الأشجار من الطريق لتيسير الحركة المرورية وعودتها لطبيعتها.

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