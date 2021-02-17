انهيار أجزاء من عقار بسبب الأمطار في الإسكندرية (صور)

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الإسكندرية – محمد عامر:

انهارت أجزاء من عقار قديم مكون من 6 طوابق في شارع البصري بحي وسط الإسكندرية، اليوم الأربعاء، دون حدوث إصابات، بسبب الأمطار والطقس السيئ.

تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغًا يفيد سقوط أجزاء من العقار رقم 15 شارع البصري متفرع من الجواهر، انتقل مسئولي إدارة الأزمات والكوارث إلى موقع العقار، وتبين من الفحص أن العقار مكون من أرضي و5 طوابق، وصادر له قرار ترميم رقم 19 لسنة 2019، وانهيار أجزاء من سور سطح العقار، دون إصابات أو خسائر.

ووجه اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط الإسكندرية، بمعاينة سطح وسلالم العقار، وإزالة الأجزاء الخطرة، حفاظًا على حياة المارة والسكان.

وكانت موجة الطقس السيئ تسببت، أمس، في انهيار أجزاء من 3 عقارات بمناطق محرم بك والحضرة البحرية والإبراهيمية، وسط الإسكندرية، دون حدوث إصابات.

وتتعرض الإسكندرية لموجة من الطقس السيئ يصاحبها هطول أمطار غزيرة وثلوج ورياح باردة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وصل إلى حد الصقيع، وذلك لليوم الثاني على التوالي.