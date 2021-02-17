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السيطرة على حريق بشقة في قليوب بسبب ماس كهربائي

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السيطرة على حريق بشقة في قليوب بسبب ماس كهربائي السيطرة على حريق بشقة في قليوب بسبب ماس كهربائي

مصراوي Masrawy

05:55 م الأربعاء 17 فبراير 2021


القليوبية - أسامة علاء الدين:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الأربعاء، على حريق شب في إحدى الشقق السكنية بقليوب، أعلى مسجد الراعي، ما أسفر عن احتراق بعض محتويات الشقة، دون خسائر في الأرواح أو إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق وبيان أسبابه، وطلبت تحريات المباحث.

تلقى اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارًا من مأمور قسم قليوب، بنشوب حريق في إحدى الشقق السكنية بمنطقة مسجد الراعي بجوار قسم الشرطة القديم.

انتقلت الأجهزة المعنية والحماية المدنية، ومجدي نجاح، رئيس مدينة قليوب، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء، والسيطرة على الحريق، الذي أسفر عن احتراق تليفزيون وأنتريه، بسبب ماس كهربائي، دون خسائر في الأرواح أو إصابات، وتبين سلامة باقي محتويات الشقة وعدم تأثر العقار بالحريق.

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