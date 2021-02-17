"تموين الإسكندرية": حصول 249 متجرًا على تصاريح المشاركة في الأوكازيون الشتوي

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الإسكندرية - محمد البدري:

أعلن محمد سعدالله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، إتمام إجراءات تصاريح 249 محلًا تجاريًا للمشاركة في الأوكازيون الشتوي ومنحهم صلاحيات الإعلان عن تخفيضات خلال موسم التصفية.

وقال "سعدالله" في بيان صحفي، إنه جرى تحرير 23 محضرًا لمحال بسبب إعلانها عن عروض بالأوكازيون دون التقدم للحصول على تصريح رسمي بالمشاركة، وذلك بالمخالفة للقرار الوزاري المنظم لهذا الشأن.

من جانبه، أكد المهندس محمود القلش، معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسي، أن الأسواق تشهد تطبيق رقابة صارمة لضمان جودة المنتجات المعروضة ومواجهة العروض الوهمية، مشددًا على الجهات المشاركة ضرورة الالتزام بالإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع وتوضيح السعر قبل وبعد مرحلة العروض خلال فترة الأوكازيون.