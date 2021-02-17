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بسبب الرياح.. رفع 6 لوحات إعلانية آيلة للسقوط وسط الإسكندرية (صور)

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بسبب الرياح.. رفع 6 لوحات إعلانية آيلة للسقوط وسط الإسكندرية (صور) بسبب الرياح.. رفع 6 لوحات إعلانية آيلة للسقوط وسط الإسكندرية (صور)

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05:45 م الأربعاء 17 فبراير 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

شن حي وسط الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لرفع الإعلانات المائلة والآيلة للسقوط، في إطار متابعة تداعيات موجة الطقس السيئ، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

ومن جانبه، قال اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط الإسكندرية، إن الحملة أسفرت عن رفع 6 لوحات إعلانات مائلة وآيلة للسقوط بشوارع شامبليون، والكورنيش، وبورسعيد، حرصًا على سلامة المارة والسيارات.

وتتعرض الإسكندرية، لليوم الثاني، لموجة من الطقس السيئ، يصاحبها هطول أمطار غزيرة وثلوج ورياح باردة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وصل إلى حد الصقيع.

وقال أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن سرعة الرياح وصلت إلى 50 عقدة في الاتجاه الشمالي الغربي، لافتًا أن ارتفاع أمواج البحر المتوسط تتراوح بين 4.5 إلى 5 أمتار، ما أدى إلى استمرار غلق البوغاز لليوم الثاني.

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