مصرع طفلة سقط عليها جزء من شرفة منزل في أسيوط

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مصراوي Masrawy

أسيوط ـ محمود عجمي:

لقيت طفلة مصرعها، اليوم الأربعاء، إثر انهيار جزء من "بلكونة" منزل قديم عليها، بقرية السنطة التابعة لمركز البداري في أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البداري، بورود بلاغ من أهالي قرية السنطة بانهيار جزء من شرفة منزل وسقوط حالة وفاة.

بالانتقال والمعاينة تبين انهيار جزء من شرفة منزل قديم ملك مجدي فتحي، ما أسفر عن مصرع ابنته "إيمي" 5 أعوام.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى البداري المركزي تحت تصرف النيابة.