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بالصور.. موجة الطقس السيئ تضرب ميناء غرب وكافتيريات شاطئ بورسعيد

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بالصور.. موجة الطقس السيئ تضرب ميناء غرب وكافتيريات شاطئ بورسعيد بالصور.. موجة الطقس السيئ تضرب ميناء غرب وكافتيريات شاطئ بورسعيد

مصراوي Masrawy

05:38 م الأربعاء 17 فبراير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

ضربت موجة الطقس السيئ، اليوم الأربعاء، ميناء غرب محافظة بورسعيد، مما نتج عنها تجمع مياه الأمطار على أرصفة الميناء.

وأعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن موانئ بورسعيد سجلت اليوم دخول وخروج 20 سفينة، إذ شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 2، ومتواجد على الأرصفة 7، ومن المنتظر وصول 2، بينما سجل ميناء غرب بورسعيد مغادرة سفينتي حاويات، ومن المنتظر استقبال 3 حاويات وواحدة بضائع عامة.

كما تسببت حالة سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد، في غرق عدد من الكافتيريات بشاطئ بورسعيد، وتكبد أصحاب الكافتيريات المطلة على الشاطىء خسائر جاري حصرها، بسبب دخول مياه البحر إلى الكافتيريات نتيجة الطقس السيىء، ورغم محاولات أصحاب تلك الكافتيريات بإنشاء سدود رملية وخشبية لمنع دخول المياه إلا أنها تجاوزتها.

وتشهد محافظة بورسعيد حالة من الطقس السيئ متمثلة في سقوط أمطار بغزارة على فترات متباعدة، ورياح شديدة، صاحبهما انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

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