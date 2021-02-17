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سقوط عامود إنارة بسبب شدة الرياح في القليوبية (صور)

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سقوط عامود إنارة بسبب شدة الرياح في القليوبية (صور) سقوط عامود إنارة بسبب شدة الرياح في القليوبية (صور)

مصراوي Masrawy

05:36 م الأربعاء 17 فبراير 2021


القليوبية - أسامة علاء الدين:

تسببت الرياح الشديدة التي تتعرض لها محافظة القليوبية، وصاحبها سقوط متقطع للأمطار وموجة صقيع، اليوم الأربعاء، في سقوط عامود إنارة أمام مستشفى الأمراض النفسية بالخانكة، دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

وانتقل مجلس المدينة، وجرى رفع العامود والتواصل مع الكهرباء لاتخاذ اللازم.

وكانت موجة الطقس السيئ قد تسببت في وقت سابق في سقوط شجرة بمدخل كورنيش بنها نتيجة الرياح الشديدة.

وواصلت موجة الصقيع التي تتعرض لها محافظة القليوبية، الاستمرار، صاحبها سقوط أمطار على فترات متقطعة خلال الساعات الماضية بين متوسطة وشديدة.

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