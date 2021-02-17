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محافظ الوادي الجديد يوجه بإعادة تقييم المنشآت واستراحات "تنشيط السياحة"

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محافظ الوادي الجديد يوجه بإعادة تقييم المنشآت واستراحات "تنشيط السياحة" محافظ الوادي الجديد يوجه بإعادة تقييم المنشآت واستراحات "تنشيط السياحة"

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05:29 م الأربعاء 17 فبراير 2021

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، بضرورة عرض الموقف التنفيذي لجميع الاستراحات والمنشآت المؤجرة التابعة للهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظة، لإعادة تقييمها واستغلالها الاستغلال الأمثل لتنمية موارد المحافظة.

جاء ذلك خلال ترأسه مجلس إدارة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، بحضور اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادي الجديد، ومحمد أنيس، سكرتير عام المحافظة، وسيد محمود، سكرتير عام المحافظة المساعد، وأعضاء مجلس الإدارة، لمناقشة عدد من الموضوعات واستعراض أرصدة حسابات صندوق الهيئة للوقوف على الإيرادات والمصروفات به.

ووجه "الزملوط" بتطوير فندق دار الوافدين بمركز الداخلة لتعظيم الاستفادة منه، وعرض الموقف التنفيذي للمحلات المؤجرة بشارع الزهور بالخارجة للوقوف على جدية التنفيذ، واتخاذ الإجراءات القانونية في حال عدم الجدية.

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