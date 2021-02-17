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السيطرة على حريق بجرار قطار ركاب "السويس الإسماعيلية"

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السيطرة على حريق بجرار قطار ركاب "السويس الإسماعيلية" السيطرة على حريق بجرار قطار ركاب "السويس الإسماعيلية"

مصراوي Masrawy

05:24 م الأربعاء 17 فبراير 2021

السويس_ حسام الدين أحمد:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالسويس، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق نشب في جرار قطار ركاب خط (السويس - الإسماعيلية)، دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقت غرفة النجدة بلاغًا من سائق القطار يفيد حدوث حريق في عربة الجرار "الباور" الخلفية، عقب عبور القطار محطة أبو حلب الفرعية، قرب منطقة جنيفة شمال السويس.

ووجه العميد سامح بسيم، مدير إدارة الدفاع المدني، سيارتي إطفاء لموقع توقف العربة المشتعلة، إذ جرى فصلها عن باقي القطار الذي استكمل رحلته شمالًا إلى الإسماعيلية.

كما وجه الدكتور محمد طنطاوي، مدير مرفق الإسعاف، 5 سيارات إسعاف تأمين طبي لتقديم الخدمات العلاجية والإسعافات الأولية حال وقوع إصابات.

وتمكن رجال الإطفاء من محاصرة النيران وإخمادها قبل وصولها إلى خزان الوقود، مع إجراء أعمال التبريد لضمان عدم تجدد النيران مرة أخرى.

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