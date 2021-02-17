تحويل 3 قرى إلى وحدات قروية محلية بالوادي الجديد

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الوادي الجديد– محمد الباريسي:

ترأس اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، لجنة التقسيم الإداري بالمحافظة والتي انعقدت لمناقشة الطلبات المقدمة لتحويل القرى إلى وحدات محلية مستقلة.

ووافقت اللجنة على استصدار قرارات إنشاء وحدة محلية قروية لقرية الجزائر بالخارجة، وقرية الشيخ والي بالداخلة، وقرية عثمان بن عفان بالفرافرة.

وأكد الزملوط، أن الموافقة جاءت تلبية لمطالب الأهالي وطبقًا للأسس والمعايير اللازمة للتحويل، لافتًا إلى أن عدد الوحدات القروية بالخارجة أصبح 9، ومركز الداخلة 19 وحدة.