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دورات تدريبية لرفع قدرات الأئمة في النحو والبلاغة بالوادي الجديد- صور

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دورات تدريبية لرفع قدرات الأئمة في النحو والبلاغة بالوادي الجديد- صور دورات تدريبية لرفع قدرات الأئمة في النحو والبلاغة بالوادي الجديد- صور

مصراوي Masrawy

04:31 م الأربعاء 17 فبراير 2021

الوادي الجديد-محمد الباريسي:

أعلنت مديرية أوقاف الوادي الجديد، بدء فعاليات اليوم الأول من الدورات التدريبية المتخصصة في اللغة العربية وعلوم النحو والبلاغة، اليوم الأربعاء، والتي شارك فيها 50 إمامًا بقاعة مسجد ناصر بالخارجة، في إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف وجامعة الوادي الجديد.

حضر افتتاح الدورة الشيخ محمود شاهين مدير المديرية والدكتور سري الشريف عميد كلية الآداب نيابة عن رئيس جامعة الوادي الجديد.

وجرى عقد محاضرتين تضمنت الأولى شرحًا في النحو وحاضر فيها الدكتور السيد محمد أحمد أستاذ النحو، والمحاضرة الثانية في البلاغة وحاضر فيها الدكتور أحمد محمد الصغير أستاذ البلاغة بالكلية.

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