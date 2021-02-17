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مصراوي Masrawy

القليوبية- أسامة علاء الدين:

أعلن مصدر طبي بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها، بمحافظة القليوبية، تعافي 4 أطفال من فيروس كورونا المستجد، بعد أن أجريت لهم مسحتين متتاليتين على مدار يومين، أثبتتا تعافيهما من الفيروس.

وأضاف المصدر في تصريحات اليوم، أنه يوجد 3 أطفال، محجوزين بالعزل الداخلي بالمستشفى، وتقدم لهم أوجه الرعاية الصحية والطبية حتى تمام الشفاء، منوهًا بأن المستشفى استقبل بالأمس طفلًا يبلغ من العمر 15 عامًا، وبعد إجراء التحاليل والأشعة المقطعية ثبت إصابته باشتباه كورونا، وجرى عزل الطفل منزليًا.

وأوضح المصدر أن المستشفى خصص الدور الثاني به كعزل للأطفال المصابين بفيروس كورونا، حيث يضم 12 سريرًا داخليًا بجانب 6 أسرة للعناية المركزة، منوهًا بأن الفريق الطبي بالمستشفى يعمل بكامل طاقته.