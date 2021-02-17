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تعافي 4 أطفال من بمستشفى الأطفال في بنها

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تعافي 4 أطفال من فيروس كورونا بمستشفى الأطفال في بنها تعافي 4 أطفال من بمستشفى الأطفال في بنها

مصراوي Masrawy

04:29 م الأربعاء 17 فبراير 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:

أعلن مصدر طبي بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها، بمحافظة القليوبية، تعافي 4 أطفال من المستجد، بعد أن أجريت لهم مسحتين متتاليتين على مدار يومين، أثبتتا تعافيهما من الفيروس.

وأضاف المصدر في تصريحات اليوم، أنه يوجد 3 أطفال، محجوزين بالعزل الداخلي بالمستشفى، وتقدم لهم أوجه الرعاية الصحية والطبية حتى تمام الشفاء، منوهًا بأن المستشفى استقبل بالأمس طفلًا يبلغ من العمر 15 عامًا، وبعد إجراء التحاليل والأشعة المقطعية ثبت إصابته باشتباه كورونا، وجرى عزل الطفل منزليًا.

وأوضح المصدر أن المستشفى خصص الدور الثاني به كعزل للأطفال المصابين بفيروس كورونا، حيث يضم 12 سريرًا داخليًا بجانب 6 أسرة للعناية المركزة، منوهًا بأن الفريق الطبي بالمستشفى يعمل بكامل طاقته.

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