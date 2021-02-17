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الصليب الأحمر يتبرع بمليون و500 ألف جنيه للمرافق الصحية بشمال سيناء

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الصليب الأحمر يتبرع بمليون و500 ألف جنيه للمرافق الصحية بشمال سيناء الصليب الأحمر يتبرع بمليون و500 ألف جنيه للمرافق الصحية بشمال سيناء

مصراوي Masrawy

04:09 م الأربعاء 17 فبراير 2021

شمال سيناء- أشرف سويلم:

تبرعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بمعدات الوقاية الشخصية الأساسية والإمدادات الطبية، بقيمة 1.5 مليون جنيه، إلى الهلال الأحمر المصري، لاستخدامها في المرافق الصحية بشمال سيناء، تشمل مساعدات اللجنة الدولية أقنعة وأردية وقفازات وأكياس للجثث ومقاييس حرارة عن بعد.

ويعد التبرع هو الثالث من اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى الهلال الأحمر المصري منذ اندلاع أزمة .

وقال "جيروم فونتانا"، رئيس بعثة اللجنة الدولية في القاهرة: "مع دخولنا العام الثاني للوباء، تواصل اللجنة الدولية دعم المرافق الصحية في جهودها المستمرة خلال هذا الوقت الاستثنائي".

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