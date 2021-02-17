الرياح تضرب بقوة.. سقوط سقف وإشارة مرور وتحطم سيارة بالإسكندرية- صور

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية– محمد عامر:

تسببت العواصف الشديدة والرياح في سقوط سقف بشارع مسجد الفقي بمنطقة سيدي بشر بحري شرقي الإسكندرية، دون حدوث إصابات.

وقالت جيهان مسعود، رئيس حي المنتزه أول، إنه جرى الدفع بلجنة من إدارة المتابعة، لرفع السقف الذي كان معلق بين عقارين، حفاظًا على حياة المارة.

بينما تسببت سرعة الرياح في سقوط إشارة مرور بتقاطع شارعي "قناة السويس وبورسعيد" في منطقة الشاطبي بحي وسط الإسكندرية، دون حدوث إصابات أو خسائر بالسيارات.

وشهد طريق كورنيش الإسكندرية، وتحديدًا بمنطقة ميامي، سقوط عمود إنارة والأسوار الخشبية لعدد من الشواطئ، بسبب شدة الرياح والعواصف.

وورد بلاغ لغرفة عمليات حي الجمرك بسقوط شجرة على سيارة تاكسي بشارع الباب الأخضر بمنطقة باب الكراستة بمنطقة اللبان.

وتسبب سقوط الشجرة في تلفيات وتحطم سيارة تاكسي تصادف وقوفها على جانب الطريق، وجرى رفع الشجرة وإعادة تسيير حركة المرور مرة أخرى.

وبلغت سرعة الرياح 50 عقدة في الاتجاه الشمالي الغربي، فيما تراوح ارتفاع أمواج البحر المتوسط بين 4.5 إلى 5 أمتار.