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إشارة استغاثة.. تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل غرق لانش بورسعيد

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مصراوي Masrawy

04:04 م الأربعاء 17 فبراير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:


كشف عادل عبدالعليم، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالميناء السياحي بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، تفاصيل جديدة في غرق 5 أشخاص كانوا يستقلون "لانش" أحد التوكيلات الملاحية بغاطس البحر المتوسط أمام سواحل بورسعيد.


وأشار "عبدالعليم"، إلى أن اللنش أرسل استغاثة قرابة الساعة العاشرة والنصف مساًء، وخرج لانش كبير، من اللنشات الأخرى للبحث عنه، إلا أنه نظرًا لسوء الأحوال الجوية والارتطام الشديد والأمواج العالية، تعرضوا للغرق ولم يعثروا إلا على جثة واحدة فقط من إجمالي 5 أشخاص.


وأكد عادل عبدالعليم، أن الشاب الذيجرى العثور على جثته كان يعمل صيادًا قبل انتقاله للعمل كبحري.
وخرج اللانش مساء أمس، لتوصيل طرود إلى سفينة بغاطس البحر المتوسط، وعليه شخصان من التوكيل الملاحي وهما "محمود السيد، وماهر جابر"، و2 من البحارة وهما "صلاح، ومحمد الخنيني"، وسائق اللنش رجب صبح، إلا أن اللانش انقلب بهم وغرق بسبب سوء الأحوال الجوية.


واستقبلت مشرحة مستشفى السلام بورسعيد جثة محمد الخنيني، 37 عامًا، ويعمل على " لانش" أحد التوكيلات الملاحية، وذلك عقب انتشال جثته من المياه، وما زالت فرق الإنقاذ تواصل جهودها للعثور على جثث الـ4 الآخرين.


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