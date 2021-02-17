بالصور.. الثلوج تغطي شوارع ومباني الإسكندرية

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الإسكندرية– محمد عامر ومحمد البدري:

تجدد تساقط الثلوج، اليوم الأربعاء، على مناطق وسط الإسكندرية، بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها المدينة الساحلية، لليوم الثاني.

وتتعرض الإسكندرية، منذ صباح أمس، لأسوأ موجة من الطقس السيئ هذا العام، يصاحبها هطول أمطار غزيرة ورياح باردة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وصل إلى حد الصقيع.

كانت مناطق العجمي وأبو يوسف و6 أكتوبر غربي الإسكندرية، شهدت مساء أمس، تساقط ثلوج، بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها المدينة الساحلية.

وأضاف المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، أن ارتفاع أمواج البحر المتوسط تتراوح بين 4.5 إلى 5 أمتار، ما أدى إلى استمرار غلق البوغاز لليوم الثاني.