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ننشر أسماء ضحايا حادث غرق "لانش" في بورسعيد

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ننشر أسماء ضحايا حادث غرق "لانش" في بورسعيد ننشر أسماء ضحايا حادث غرق "لانش" في بورسعيد

مصراوي Masrawy

03:30 م الأربعاء 17 فبراير 2021

بورسعيد- طارق الرفاعي:
سادت حالة من الحزن محافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، عقب إعلان غرق 5 أشخاص انقلب بهم "لانش" تابع لأحد التوكيلات الملاحية بغاطس البحر المتوسط أمام سواحل بورسعيد.
وخرج اللانش مساء أمس، لتوصيل طرود إلى سفينة بغاطس البحر المتوسط، وعليه شخصين من التوكيل الملاحي وهما "محمود السيد، وماهر جابر"، و2 من البحارة وهما "صلاح، ومحمد الخنيني"، وسائق اللنش رجب صبح، إلا أن اللانش انقلب بهم وغرق بسبب سوء الأحوال الجوية.
واستقبلت مشرحة مستشفى السلام بورسعيد جثة محمد الخنيني، 37 عامًا، ويعمل على " لانش" أحد التوكيلات الملاحية، وذلك عقب انتشال جثته من المياه، ومازالت فرق الإنقاذ تواصل جهودها للعثور على جثث الـ4 الآخرين.

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