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بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب مدينة رأس سدر

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بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب مدينة رأس سدر بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب مدينة رأس سدر

مصراوي Masrawy

03:25 م الأربعاء 17 فبراير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

شهدت مدينة رأس سدر بجنوب سيناء، موجة من الطقس مصحوبة بعواصف ورياح شديدة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وصل إلى حد الصقيع، وتكاثرت السحب بالسماء، ما يشير إلى تزايد فرص هطول الأمطار على المدينة خلال الفترة الساعات المقبلة.

وأعلنت الوحدة المحلية للمدينة حالة الطوارئ القصوى، بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها المدينة.

وقرر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

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