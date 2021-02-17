ضبط عصابة لسرقة السيارات بالإكراه في السويس

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السويس- حسام الدين أحمد:

ضبطت مباحث السويس اليوم الأربعاء، تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، لاتهامهم بسرقة سيارة بعد الاعتداء على مالكها وإجباره على تركها تحت تهديد السلاح.

وكان اللواء محمد الألفي مدير أمن السويس، تلقى إخطارًا باعتداء 3 لصوص على مواطن وسرقة سيارته.

وأفاد مالك السيارة أن 3 أشخاص استقلوا السيارة معه قرب ميدان الأربعين، وطلبوا توصليهم إلى كفر أحمد عبده القديم، وهددوه بسلاح أبيض واعتدوا عليه وأجبروه على ترك سيارته.

وشكل اللواء هشام رشاد مدير المباحث الجنائية فريق بحث، لتحديد هوية المتهمين، وبالقبض عليهم أرشدوا عن مكان السيارة بمنطقة المرج جنوب القاهرة.

واعترف المتهمين بتفاصيل الواقعة، وأنهم شرعوا في بيع السيارة لتجار السوق السوداء.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.