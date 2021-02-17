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بالصور.. العاصفة تتسبب في قطع الكهرباء عن مدن شمال سيناء

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بالصور.. العاصفة تتسبب في قطع الكهرباء عن مدن شمال سيناء بالصور.. العاصفة تتسبب في قطع الكهرباء عن مدن شمال سيناء

مصراوي Masrawy

02:57 م الأربعاء 17 فبراير 2021

شمال سيناء- أشرف سويلم:

قالت مصادر بشركة كهرباء شمال سيناء، إن مدينة نخل تشهد انقطاع تام في الكهرباء بسبب شدة الرياح التي أدت إلى أعطال بمحطة محولات قرية بغداد الكهربائية، ما أسفر عن قطع التيار عن مدينة نخل.

وأضافت المصادر أن بعض مناطق مدينة الشيخ زويد تشهد انقطاع في التيار الكهربائي بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأصدرت محافظة شمال سيناء بيانًا، حذرت فيه المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة أو اللافتات الإعلانية الكبيرة أو الأشجار بسبب العاصفة الشديدة التي تضرب المحافظة.

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