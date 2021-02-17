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حولتها لبرك.. مياه الأمطار تغرق قرى بر بحري في كفرالشيخ- صور

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حولتها لبرك.. مياه الأمطار تغرق قرى بر بحري في كفرالشيخ- صور حولتها لبرك.. مياه الأمطار تغرق قرى بر بحري في كفرالشيخ- صور

مصراوي Masrawy

02:54 م الأربعاء 17 فبراير 2021

كفر الشيخ- إسلام عمار:

تعرضت المناطق المنخفضة بقرى بر بحري، التابعة لبلطيم في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، للغرق، إثر هطول الأمطار بشكل مستمر، وظهرت برك المياه في أماكن كثيرة، نتيجة موجة الطقس السيئ التي تعرضت له المحافظة.

واستعانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، بسيارات من الحماية المدنية، لسحب مياه الأمطار من قرى بر بحري، فيما لجأ مسئولي الوحدة المحلية لشق قنوات مائية صغيرة لتصريف مياه الأمطار ذات الكثافات العالية، فى تجمعات مياه الأمطار بنفس المناطق التي غمرتها مياه الأمطار.

وأعلن اللواء أحمد السنوسي، رئيس مدينة بلطيم، رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى الوحدة المحلية، لرفع مياه الأمطار في جميع مناطق مركز ومدينة بلطيم، وخاصة قرى بر بحري.

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