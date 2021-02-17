أمطار على وسط سيناء وانعدام الرؤية بسبب العاصفة الترابية

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مصراوي Masrawy

شمال سيناء- أشرف سويلم:

شهدت مدينتي الحسنة ونخل بوسط سيناء، اليوم الأربعاء، سقوط أمطار مصحوبة برياح باردة شديدة، تسببت في انعدام الرؤية بأغلب مدن المحافظة.

ورفع مجلسي الحسنة ونخل بوسط سيناء حالة الطوارئ القصوى لمواجهة الطقس السيئ، ومتابعة سقوط الأمطار، والتأكد من جريان السيول، والاطمئنان على سدود وسط سيناء خاصة الروافعة.

وقد رفعت قطاعات الكهرباء والمياه ومجالس المدن حالة الاستعداد للتعامل مع البلاغات الخاصة بالطقس السيئ.

وتشهد محافظة شمال سيناء ، لليوم الثاني على التوالي عاصفة باردة شديدة وانخفاض شديد في درجات الحرارة، ورياح محملة بالأتربة والرمال الناعمة.