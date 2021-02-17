بروتوكول تعاون بين وكالة الفضاء المصرية وجامعة بني سويف

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بني سويف- حمدي سليمان:

شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وكالة الفضاء المصرية وكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بالجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد خليل عراقي نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية والدكتور محمد إبراهيم مدير مشروع القمر الصناعي التعليمي، والدكتور أسامة شلبية عميد الكلية.

وأوضح رئيس الجامعة، أن البروتوكول يهدف إلى إنشاء معمل للأقمار الصناعية التعليمية بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء من خلال بوابة تعليمية تابعة لوكالة الفضاء المصرية لتوحيد نظام المعرفة الفضائية بمصر، ومنح الطالب حديث التخرج التدريب العملي في مجال الفضاء مع فهم واستكشاف المفاهيم الرئيسية لتصميم النظم الإلكترونية والميكانيكية، والبرمجيات المرتبطة بهما بالإضافة إلى عمليات هندسة النظم لكافة الأنظمة الفرعية ووظائف المركبة الفضائية بشكل عام.

كما يهدف البروتوكول إلى توفير منهج نظري وعملي متكامل لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، يشمل التمارين والمحاضرات الملحقة بالمعمل لمنح الطالب خبرة عملية في اختبار وتشغيل الأقمار الصناعية، وتحفيز الطالب على تصميم أنظمة فضائية خاصة بهم وتشغيلها من خلال القمر والدخول في مسابقات محلية ودولية في ذات المجال.