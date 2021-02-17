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150 طاقم و 1115 معدة لإزالة آثار الأمطار في البحيرة- صور

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150 طاقم و 1115 معدة لإزالة آثار الأمطار في البحيرة- صور 150 طاقم و 1115 معدة لإزالة آثار الأمطار في البحيرة- صور

مصراوي Masrawy

02:14 م الأربعاء 17 فبراير 2021

البحيرة- أحمد نصرة:

دفعت الوحدات المحلية بمحافظة البحيرة، بـ 1115 معدة و150 طاقم، لمواجهة آثار الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة بالتزامن مع موجة الطقس السيء الذي تمر به البلاد.

ووصف اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة أداء أطقم التدخل السريع بالبطولي، مؤكدًا عملهم على مدار 36 ساعة دون توقف، منذ بدء الموجة حتى الآن.

وأشار المحافظ إلى أن جميع المعدات تعمل بكامل طاقتها وفقًا للخطط الموضوعة مسبقًا، مع استمرار أعمال مراجعة تشغيل محطات الصرف بكامل كفاءتها ومتابعة مناسيب الترع والمصارف ومطابق وصفايات الأمطار، ومراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة.

وناشد محافظ البحيرة المواطنين البقاء بمنازلهم أثناء الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة، وتجنب الخروج إلا للضرورة القصوى والالتزام باتباع الإرشادات الوقائية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

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