تلقي أوراق 289 مرشحًا للمشاركة في أعمال الثانوية العامة بجنوب سيناء

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جنوب سيناء- رضا السيد:

أجرت لجنة مقابلات المرشحين لأعمال الشهادة الثانوية للعام الدراسي الجاري بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، المقابلات الشخصية للمرشحين بحضور محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، بمقر المدرسة الثانوية الصناعية التابعة لإدارة طور سيناء، وسط إجراءات احترازية لمجابهة فيروس كورونا.

ورحب وكيل الوزارة بأعضاء اللجنة التي تضم سعيد عبدالرازق، من الإدارة العامة للشؤون القانونية بديوان الوزارة، وأحمد البري رئيس قسم بالإدارة العامة للامتحانات بديوان الوزارة، وحازم الألفي مدير عام إدارة الخدمات بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية وعضو لجنة الإدارة بالشهادة الثانوية العامة، وأيمن زارع وكيل شئون الطلبة والامتحانات بمديرية تعليم جنوب سيناء.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم، بتقديم رسالة تعريفية للمرشحين؛ ليكونوا خير ممثل في الانضباط، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، من ارتداء الكمامة، وتجنب التكدس والزحام حفاظًا على سلامة وصحة الجميع.

وأكد على ضرورة تقديم المرشحين مقترحات لأبرز الظواهر السلبية التي يمكن أن تعوق سير اللجنة، وطرق تجنبها وتوصيات لحلها.