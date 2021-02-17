أخبار عاجلة

بسبب اضطراب نفسي .. انتحار شاب بالقليوبية -
​برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن عدم تجديد التعاقد مع 36 ألف معلم -
آليات ميليشيات الزاوية تقتحم ميدان الشهداء وتهاجم مقار الداخلية بالعاصمة الليبية -
مصر: 55 وفاة بكورونا و608 إصابات خلال 24 ساعة -
القبض على قائد مركبة يمارس التفحيط وعكس السير بشكل متهور بالرياض -
#صفر_تعامل_مع_تركيا .. مغردون يجددون دعوات المقاطعة وإحصائية تكشف حجم الخسارة التركية -
بالفيديو.. مستشار قانوني: حجم ‫التستر التجاري في ‫السعودية يزيد على 500 مليار ريال -
وفاة 4 أشخاص بسبب عودة إيبولا في الكونغو -
اليوم.. محاكمة "سفاح الجيزة" في قضية قتل شقيقة زوجته -
القبض على قائد مركبة يمارس التفحيط وعكس السير بشكل متهور بالرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

الرياح تتسبب في سقوط أعمدة وأشجار وإغلاق طرق بشمال سيناء

Print
الرياح تتسبب في سقوط أعمدة وأشجار وإغلاق طرق بشمال سيناء الرياح تتسبب في سقوط أعمدة وأشجار وإغلاق طرق بشمال سيناء

مصراوي Masrawy

02:04 م الأربعاء 17 فبراير 2021

شمال سيناء- أشرف سويلم:
قالت مصادر بمحافظة شمال سيناء، إن غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمحافظة تتابع حالة الطقس، بسبب العاصفة الباردة الشديدة التي ضربت المحافظة اليوم الأربعاء، وأدت إلى انخفاض كبير في الرؤيةوسقوط أعمدة إنارة وأشجار.

ورفعت قطاعات الكهرباء والمياه ومجالس المدن حالة الاستعداد للتعامل مع البلاغات الخاصة بالطقس السيئ، ووردت شكاوى بخصوص زحف الرمال الناعمة على الطرق، وأدت إلى إغلاقها، ودفعت مجالس المدن بسيارات ولوادر لأزالة العوائق من الطرق لإعادة فتحها.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر: 55 وفاة بكورونا و608 إصابات خلال 24 ساعة

مصر: 55 وفاة بكورونا و608 إصابات خلال 24 ساعة

مصرع 7 أشخاص بتحطم طائرة عسكرية في المكسيك

مصرع 7 أشخاص بتحطم طائرة عسكرية في المكسيك

مصر تعزي نيجيريا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية

مصر تعزي نيجيريا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية

وزير البيئة: مشروع وحدات البيوجاز يوفر فرص عمل بالريف المصري- صور

وزير البيئة: مشروع وحدات البيوجاز يوفر فرص عمل بالريف المصري- صور

شبكة عيون الإخبارية