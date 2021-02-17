الرياح تتسبب في سقوط أعمدة وأشجار وإغلاق طرق بشمال سيناء

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مصراوي Masrawy

شمال سيناء- أشرف سويلم:

قالت مصادر بمحافظة شمال سيناء، إن غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمحافظة تتابع حالة الطقس، بسبب العاصفة الباردة الشديدة التي ضربت المحافظة اليوم الأربعاء، وأدت إلى انخفاض كبير في الرؤيةوسقوط أعمدة إنارة وأشجار.

ورفعت قطاعات الكهرباء والمياه ومجالس المدن حالة الاستعداد للتعامل مع البلاغات الخاصة بالطقس السيئ، ووردت شكاوى بخصوص زحف الرمال الناعمة على الطرق، وأدت إلى إغلاقها، ودفعت مجالس المدن بسيارات ولوادر لأزالة العوائق من الطرق لإعادة فتحها.