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عاصفة محملة بالأتربة تضرب شمال سيناء

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عاصفة محملة بالأتربة تضرب شمال سيناء عاصفة محملة بالأتربة تضرب شمال سيناء

مصراوي Masrawy

01:52 م الأربعاء 17 فبراير 2021

شمال سيناء- أشرف سويلم:
ضربت عاصفة شديدة محافظة شمال سيناء، اليوم الأربعاء، مصحوبة برياح محملة بالأتربة تسببت في زحف الرمال والكثبان الرملية الناعمة على الطرق السريعة وتراجعت على أثرها حركة سير المواطنين بالشوارع والأسواق نظرًا للبرودة الشديدة وحركة الرياح السريعة.

ورفعت محافظة شمال سيناء، حالة الطوارئ القصوى لمواجهة موجة الطقس السىء على كافة القطاعات الخدمية.

ووجه محافظ شمال سيناء اللواء محمد شوشة، بتشكيل فرق متابعة في مدن المحافظة لمتابعة حالة الطقس ومخرات السيول، وربط غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة مع الغرف الفرعية والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومجالس المدن للتعامل مع سقوط الأمطار وتجمعات المياه داخل المدن.

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