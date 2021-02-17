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افتتاح وحدة تفتيت الحصوات بالموجات التصادمية في سوهاج- صور

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افتتاح وحدة تفتيت الحصوات بالموجات التصادمية في سوهاج- صور افتتاح وحدة تفتيت الحصوات بالموجات التصادمية في سوهاج- صور

مصراوي Masrawy

01:27 م الأربعاء 17 فبراير 2021

سوهاج- عمار عبدالواحد:

افتتح اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج والدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الأربعاء، وحدة تفتيت الحصوات بالموجات التصادمية بالمستشفى الجامعي، بتكلفة 6 ملايين جنيه.

وتفقد محافظ سوهاج الوحدة التي تتكون من غرفة عمليات تحتوي على الجهاز الخاص بتفتيت الحصوات بالموجات التصادمية، وغرفة الإفاقة، وغرفة الأطباء.

وأكد "الفقي" أن الوحدة تعد إضافة للمنظومة الطبية بالمحافظة لخدمة المواطنين بسوهاج والمحافظات المجاورة.

وأشار "عزيز" إلى أن الوحدة تستهدف إجراء عمليات تفتيت الحصوات بالموجات التصادمية دون اللجوء للجراحة لعدد من 700 إلى 1000 مريض سنويًا، بالإضافة إلى تقديم التدريبات والخبرات العملية والتعليمية لطلاب الماجستير والدكتوراه بالجامعة.

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