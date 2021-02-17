بالصور.. تجدد هطول الأمطار الغزيرة على الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية– محمد عامر ومحمد البدري:

تجدد هطول الأمطار الغزيرة على أحياء الإسكندرية، ظهر اليوم الأربعاء، مصحوبة برياح شديدة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وصل إلى حد الصقيع.

وتتعرض المدينة الساحلية، منذ صباح أمس، لموجة من الطقس السيئ ، هي الأسوأ هذا الشتاء، ما تسبب في انهيار أجزاء من عقارات وسقوط لوحات إعلانات.

ودفعت شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء وشركتي مياه الشرب ونهضة مصر لأعمال النظافة بنحو 180 سيارة لكسح تراكمات مياه الأمطار من الشوارع والأنفاق والطرق.

وقررت سلطات ميناء الإسكندرية، استمرار غلق بوغازي مينائي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، بسبب الرياح وارتفاع الأمواج، وذلك لليوم الثاني على التوالي.