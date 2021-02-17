خلال يناير.. زيادة معدل تداول البضائع خلال يناير بـ"السخنة والأدبية"

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السويس- حسام الدين أحمد:

استقبل ميناء الأدبية في السويس 33 سفينة بضائع خلال يناير الماضي، وسجل الميناء زيادة في تداول البضائع العامة خلال يناير بنسبة 4.08%، مقارنة بالفترة المثيلة العام الماضي إذ جرى تداول 586 ألف طن بضائع تشمل بضائع عامة وصب جاف وصب سائل وحاويات.

وبلغ حجم التداول بالميناء 563 ألف طن، وبلغت أعداد تداول الحاويات في ميناء الأدبية خلال يناير 5396 حاوية.

وأفاد بيان صحفي أصدره المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن ميناء السخنة شهد في يناير استقبال 33 سفينة مقارنة بـ 27 خلال يناير 2020، وسجل الميناء دخول 20 سفينة حاويات بحمولة 614 ألف طن، و7 سفن صب جاف بحمولة 460 ألف طن، و6 سفن صب سائل بحمولة 287 ألف طن ليصل إجمالي البضائع المتداولة 1.36 مليون طن مقارنة بــ 1.1 مليون طن خلال يناير 2020.