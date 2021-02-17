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ضحية تفكك أسرتها.. إنقاذ طفلة من التشرد في كفرالشيخ

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ضحية تفكك أسرتها.. إنقاذ طفلة من التشرد في كفرالشيخ ضحية تفكك أسرتها.. إنقاذ طفلة من التشرد في كفرالشيخ

مصراوي Masrawy

12:58 م الأربعاء 17 فبراير 2021

كفرالشيخ- إسلام عمار:
أمر المستشار يحيى السقعان، رئيس نيابة دسوق بكفرالشيخ، بإيداع طفلة تبلغ من العمر 11 عامًا،، دار الرعاية الشاملة بقرية البكاتوش، بمدينة قلين، وتوفير الدعم العلاجي والنفسي المناسب لها، ولحين تحسن أحوال أسرتها، وذلك بناء على توصية محمد النجار، أخصائي خطة نجدة الطفل التابع لجمعية سيدات أعمال المستقبل بمدينة فوه.
تعود التفاصيل عندما تلقى رئيس نيابة دسوق، بلاغًا من عمرو العباسي، مشرف خط نجدة الطفل بجمعية سيدات أعمال المستقبل بمدينة فوه، برصد حالة بحث اجتماعي للطفلة "هـ.ف"، 11 عامًا، وتقيم بإحدى قرى مركز دسوق، ضحية التفكك الأسري، ويتضمن البلاغ التوصية بالتدخل الفوري لإنقاذ الطفلة من التشرد في الشوارع، والتجول في المدن، والمحافظات.
وتبين من البلاغ رقم 357 لسنة 2021 إداري قسم شرطة بندر دسوق، أنه جرى رصد تداول منشور على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعثور سيدة على طفلة مشردة، في الميدان الإبراهيمي بمدينة دسوق، وبالفحص تبين أن الطفلة تقيم في محافظة الاسماعيلية.
وكشف التقرير الخاص بحالة الطفلة، أنها ضحية للتفكك الأسري، والتي بدأت بانفصال والديها، وأن الأب يعاني من مرض نفسي، والأم متزوجة من آخر، وبناء على ذلك أصبحت الطفلة كثيرة الهروب، والتجول بين المحافظات، وباستدعاء ابن خالها رفض استلامها، لعدم تحمله مسئوليتها كونها كثيرة الهروب.

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