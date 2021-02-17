بسبب الأمطار.. نفوق ماشية تعرضت لصعق كهربائي بدمياط

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مصراوي Masrawy

دمياط- محمد إبراهيم:

تسببت الأمطار على قرية السنانية بمحافظة دمياط، اليوم الأربعاء، في نفوق ماشية، صعقًا بالكهرباء إثر ملامستها عمود إنارة، في الطريق الرئيسي، بينما نجا قائد دراجة نارية من الموت، بعد أن تمكن من الابتعاد عن العمود.

وشن مسئولي الوحدات المحلية بدمياط، حملات لكسح تجمعات مياه الأمطار، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، اليوم ، بعد هطول أمطار على مناطق مختلفة في الإقليم.

وأعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، رفع درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة التداعيات الناجمة عن موجة الطقس السيئ.