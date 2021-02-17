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بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الحميات ومركز شباب الشامية

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بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الحميات ومركز شباب الشامية بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الحميات ومركز شباب الشامية

مصراوي Masrawy

12:29 م الأربعاء 17 فبراير 2021

أسيوطـ محمود عجمي:

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، مستشفى حميات قرية الشامية والوحدة الصحية ومركز الشباب، للوقوف على إجراءات التطوير التي يجري تنفيذها ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري.

وتفقد المحافظ، مجمع خدمة المواطنين بقرية الشامية والذي يجري تطويره لتلبية احتياجات المواطنين فى كافة الخدمات، وأقسام مستشفى حميات الشامية، وسير العمل بأقسام العزل والفرز وغرفة الأشعة وعيادة الحميات بالمستشفى، واستمع إلى شرح من مدير المستشفى للخدمات التي تقدمها المستشفى ومقترحات التطوير التي يجري تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

واستكمل المحافظ جولته بقرية الشامية بتفقد مبنى الوحدة الصحية وتابع سير العمل بها والتقى بمديرة الوحدة والعاملين، مشددًا على ضرورة وضع المقترحات الخاصة بالتطوير وتحديث منظومة العمل بالمستشفى.

وكذا تفقد المحافظ ومرافقوه مركز شباب الشامية واستمع إلى شرح لأهم ملامح التطوير بالمركز، الذي يتضمن منافذ تسويقية للشباب والجمعيات الأهلية ومنافذ خدمية.

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