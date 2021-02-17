إحالة 7 أطباء وموظفين بوحدة صحية في بني سويف للتحقيق

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مصراوي Masrawy

بني سويف- حمدي سليمان:

أحال المهندس محمود شاهين رئيس مدينة الفشن ببني سويف، 7 من الأطباء والموظفين بإحدى الوحدات الصحية بالمركز للتحقيق، لتغيبهم عن العمل.

وشن مسئولي التفتيش المالي والإداري بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف، حملة على وحدة قرية تلت الصحية، لمتابعة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين والاطمئنان على سير العمل.

وتبين غياب 5 أطباء واثنين من الموظفين، ما تسبب في قصور في الخدمة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتغيبين للتحقيق.