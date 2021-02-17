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"مياه المنيا": استخدام التكنولوجيا الجغرافية لتحديد أماكن تجمع مياه الأمطار

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"مياه المنيا": استخدام التكنولوجيا الجغرافية لتحديد أماكن تجمع مياه الأمطار "مياه المنيا": استخدام التكنولوجيا الجغرافية لتحديد أماكن تجمع مياه الأمطار

مصراوي Masrawy

12:15 م الأربعاء 17 فبراير 2021

المنيا- محمد النادي:

أعدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنيا، خريطة بأماكن تجمع مياه الأمطار، باستخدام التكنولوجيا الجغرافية.

وقال المهندس ياسر الشهاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه المنيا، والعضو المنتدب، في بيان أصدرته الشركة اليوم الأربعاء، إنه باستخدام التكنولوجيا الحديثة ووضع إحداثيات جديدة لأماكن تجمع الأمطار، فإن إدارة نظم المعلومات الجغرافية "GIS" بالشركة أعدت خريطة متكاملة لأماكن تجمع الأمطار بكافة أنحاء المحافظة، كإجراء احترازى في حالة حدوثها.

وأوضح الشهاوي، أن الشركة حددت أماكن انتشار سيارات الكسح بهذه الأماكن، إذ يوجد ٣٧ سيارة كسح، بالإضافة إلى العديد من المعدات الأخرى، كما أنه يمكن للمواطنين التواصل مع الخط الساخن من خلال أرقام 01271196196، 01050509013، أو خدمة واتس آب 01271269587، أو الأرضي 125.

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