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نشاط الرياح بجنوب سيناء واستمرار إغلاق مينائي نويبع وشرم الشيخ

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نشاط الرياح بجنوب سيناء واستمرار إغلاق مينائي نويبع وشرم الشيخ نشاط الرياح بجنوب سيناء واستمرار إغلاق مينائي نويبع وشرم الشيخ

مصراوي Masrawy

12:11 م الأربعاء 17 فبراير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

تشهد محافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، نشاطًا في حركة الرياح على مستوى كافة المدن مع وجود انخفاض في درجات الحرارة.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن الأوضاع مستقرة بكافة مدن المحافظة، والطرق والمطارات تعمل بشكل طبيعي مع استمرار إغلاق مينائي شرم الشيخ البحري ونويبع، ورفع درجة الاستعداد بهما، واتخاذ الإجراءات اللازمة لشدة الرياح وارتفاع الأمواج، واضطراب حالة البحر.

وأشار المحافظ إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام تنسق مع غرف العمليات الفرعية بكافة المدن على مدار 24 ساعة، لمواجهة المخاطر المحتملة.

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