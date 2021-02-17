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إزالة 13 حالة تعدي على الأراضي الزراعية في المنيا

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إزالة 13 حالة تعدي على الأراضي الزراعية في المنيا إزالة 13 حالة تعدي على الأراضي الزراعية في المنيا

مصراوي Masrawy

12:11 م الأربعاء 17 فبراير 2021

المنيا- محمد النادي:

أزالت الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، 13 حالة تعدي على الأراضي الزراعية، خلال الحملات التي استهدفت عدد من المدن والقرى.

وأفاد بيان أصدرته محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، أن الوحدة المحلية بديرمواس أزالت 13 حالة تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، إذ جرى إزالة 4 حالات بقرية بني حرام، و9 حالات بقرية اسمو العروس.

وأوضح البيان، أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وأن الإزالات جاءت للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، والقضاء على عشوائية البناء، وإزالة كافة أشكال التعديات على أملاك الدولة.

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