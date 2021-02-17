محافظ المنيا: تطوير المستشفيات العامة والمركزية بـ 870 مليون جنيه

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مصراوي Masrawy

المنيا- محمد النادي:

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن العام الماضي 2020، شهد نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية، وجرى إنشاء وتطوير وإحلال وتجديد ورفع كفاءة عدد من المنشآت الصحية، بتكلفة بلغت 870 مليون جنيهًا.

وأوضح القاضي، في تصريحات له اليوم الأربعاء، أنه جرى إحلال وتجديد عددًا من المستشفيات العامة، والمركزية منها، مستشفى سمالوط النموذجي بتكلفة 247 مليون و787 ألف جنيهًا، وإحلال وتجديد وتطوير مستشفى ديرمواس العام بتكلفة بلغت 216.314 مليون جنيهًا، بالإضافة الى إحلال وتجديد ورفع كفاءة عدد من الوحدات الصحية.

واستكمل المحافظ، أنه جرى أيضا تطوير شامل لمستشفى حميات المنيا، بتكلفة بلغت 15 مليون جنية، ورفع كفاءة مستشفى صدر المنيا، بتكلفة بلغت 20 مليون جنيهًا، بالإضافة إلى تطوير معمل الرصد البيئي، وإنشاء المركز التدريبي لتكنولوجيا المعلومات الصحية فرع المنيا، ، بالإضافة الى إنشاء المعهد الفني الصحي بالبيهو.

وأكد اللواء أسامة القاضي، أنه جرى كذلك تطوير ورفع كفاءة العديد من المنشآت الطبية خلال عام 2020، إذ شملت توفير 170 جهازًا للغسيل الكلوي، و تركيب شبكة غازات متكاملة وتنكات للأكسجين، وزيادة عدد أجهزة التنفس الصناعي، بالإضافة لتطوير ورفع كفاءة جزء من مستشفيات الصدر والحميات والمنيا العام ومغاغة المركزي.