جامعة سوهاج تبحث تنفيذ وحدات البيوجاز في قرى "حياة كريمة"- صور

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

سوهاج - عمار عبدالواحد:

استقبل الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الأربعاء، الدكتور علي أبو سنة مساعد وزير البيئة للمشروعات، والنائب مصطفى سالم عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الموازنة بالمجلس، لبحث سُبل التعاون بين الجامعة والوزارة لتنفيذ مشروع وحدات البيوجاز بمزارع الجامعة.

وقال رئيس الجامعة إن مشروع وحدات البيوجاز أو استخراج الوقود الحيوي كطاقة نظيفة يأتي ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والتي تنفذها وزارتي البيئة والتضامن الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة.

وأضاف "عزيز" أن المبادرة سيجرى تفعيلها داخل القرى الأكثر احتياجًا بالمحافظة وبمزارع الجامعة.

وأوضح رئيس جامعة سوهاج أن وزارة البيئة ستدعم إنشاء ٦٢ وحدة استخراج وقود حيوي "بيوجاز" على مستوى المحافظة، من ضمنها وحدات بيوجاز تعليمية بالمزارع النباتية والحيوانية للجامعة كنموذج تدريبي لطلاب كليات الزراعة والطب البيطري، لإجراء الأبحاث العلمية في هذا المجال.

جدير بالذكر أن البيوجاز هو غاز آمن غير سام عديم اللون وله شعلة نظيفة زرقاء وينتج عن تخمر أي مواد عضوية، ويستخدم في أغراض الطهي والإنارة وتوليد الكهرباء، وكسماد عالي الجودة يزيد من خصوبة الأرض وإنتاجية المحاصيل.