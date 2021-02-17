بالصور.. الرياح تتسبب في سقوط اللافتات الإعلانية بكورنيش الإسكندرية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الإسكندرية– محمد عامر:

تسببت العواصف الشديدة في سقوط لافتة إعلانية بمنطقة ميامي بطريق كورنيش الإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، دون حدوث أي إصابات أو خسائر.

وتدخل عمال شركة الصرف الصحي على الفور- تصادف تمركزهم بذات المنطقة- لإزالة اللوحة من طريق كورنيش الإسكندرية، لتسيير حركة المرور.

وتواصل موجة الطقس السيئ ضرب سواحل الإسكندرية، لليوم الثاني على التوالي، يصاحبها عواصف ورياح شديدة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وصل إلى حد الصقيع.

كانت موجة الطقس السيئ تسببت في انهيار أجزاء من 3 عقارات أمس، بمناطق محرم بك والحضرة البحرية والإبراهيمية وسط الإسكندرية، وذلك دون حدوث إصابات.